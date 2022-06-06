Уфа, , 09:07 — REGNUM Ливни и грозы ожидаются в Башкирии. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что 7 июня в регионе могут пройти дожди, ливни, грозы, днем возможен град, шквалистое усиление ветра. Температура воздуха в Башкирии ночью может подняться до +15°С, днем — до +20°С.

8 июня в Башкирии также ожидаются дожди, днем возможны грозы и град, порывы сильного ветра. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до +6°С, днем может потеплеть до +18°С.

Ранее сообщалось о том, что днем 6 июня в республике ожидается дождь, возможны грозы и град. Столбик термометра днем может подняться до отметки +25°С.