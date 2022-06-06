Москва, , 09:05 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в седьмом матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 81:75.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Джордан Мики, на счету которого 19 очков. В составе ЦСКА Каспер Уэйр набрали 17 очков.

Таким образом, «Зенит» выиграл серию со счётом 4:3 и впервые стал победителем Единой лиги ВТБ.

ЦСКА впервые с сезона 2010/11 не смог стать чемпионом турнира. Тогда «армейцы» проиграли в финале «Химкам».

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» сравнял счёт в серии с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ