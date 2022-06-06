Грозный, 6 июня, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В столице Чечни будут выявлены земельные участки, которые не используются по назначению, заброшены и портят вид города. Все территории должны служить горожанам, власти не могут позволить, чтобы земля пустовала или была незаконно присвоена. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, проведя осмотр некоторых территорий Грозного. Он поречил выявить бесхозные земли и принять меры к тому, чтобы наказать незаконных владельцев и вернуть земли городу для активного использования.

Glavlist.ru Рамзан Кадыров

«Я поручил выявить все бесхозные и незаконно приватизированные земельные участки с последующим принятием соответствующих правовых мер. Мы не можем позволить себе оставлять без внимания подобные незаконные действия. Эти территории должны служить на благо нашего общества, а не отдельно взятых людей», — написал Кадыров на своей странице в соцсетим «ВКонтакте».

Глава республики отметил, что ряд участков, имеющих в настоящее время непрезентабельный вид, «при должном уходе могут стать инвестиционно-привлекательными и сыграть важную роль в развитии комфортной городской среды».