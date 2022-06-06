Донецк, 6 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. За последние сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов погиб один мирный житель. Об этом 6 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на данные республиканского МЧС.

Mil.gov.ua Обстрел

В штабе рассказали, что с 08:00 5 июня до 08:00 6 июня, в результате обстрелов украинских войск на территории республики погиб один человек и ещё пять человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Ясиноватую.