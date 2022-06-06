Москва, 6 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Большинство работающих жителей России (88%) называют руководителю реальную причину, чтобы отпроситься с работы, выдуманную — лишь 5%. Об этом свидетельствую данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Юлия Карнаева ИА REGNUM За работой

Самая распространенная причина, чтобы отпроситься с работы, у граждан — посещения врача (29%). По семейным обстоятельствам отпрашивались с работы 8%. Просили отпустить их для решения вопросов, связанных с детьми, оформлением документов и ЖКХ по 5% опрошенных.

По личным делам, для помощи родственникам и посещения похорон отпрашивались с работы по 2% респондентов. Назвали причинами своего отсутствия недомогание, экзамены и необходимость решить вопросы с автомобилем по 1%. Другие объяснения были у 13; : переезд, свадьба родственников, рыбалка и т.д.

Опрос проведён 13 мая — 3 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан старше лет во всех округов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 77% работающих жителей России удовлетворены своей работой.

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