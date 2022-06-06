Петропавловск-Камчатский, , 09:03 — REGNUM На Камчатке 11 июня на Халактырском пляже в лагере «Snowave Kamchatka» состоится торжественное открытие первой в России государственной спортивной школы по сёрфингу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020 Андрей Пронин © ИА REGNUM

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С инициативой об открытии школы по сёрфингу к губернатору региона Владимиру Солодову обратился основатель первой такой школы Антон Морозов.

Госшкола «Snowave Kamchatka» примет 76 детей в возрасте от 9 до 16 лет.

«В этом направлении мы первооткрыватели. В России нет готовых решений и примеров, чтобы просто взять какой-то опыт и использовать его. Сёрфинг — это новая спортивная дисциплина, поэтому методик, программ и качественных разработок пока мало. Сейчас мы держим связь с нашими друзьями из Австралии, где сёрфинг является национальным видом спорта и есть большая практическая база преподавания. Соединив успешные зарубежные практики, наш опыт в российском спорте позволит выстроить эффективный тренировочный процесс для детей», — рассказал Антон Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Калифорния прошли ежегодные соревнования лучших собак-сёрферов в мире, написало ИА Красная Весна со ссылкой на Deutsche Welle.