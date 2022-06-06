Нур-Султан, , 09:00 — REGNUM Наблюдатели на референдуме в Казахстане от Организации тюркских государств (ОТГ) признали голосование состоявшимся. Об этом 6 июня на брифинге в Нур-Султане заявил руководитель миссии ОТГ Зигмат Гозалов.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Случаев незаконного вмешательства административных или правоохранительных органов в работу комиссии референдума не зафиксировано», — сказал Гозалов.

Он отметил, что Центризбирком провёл референдум в соответствии с законодательством в положенные сроки. Гозалов подчеркнул, что миссия получала всю необходимую информацию от ЦИК и доступ к избирательным участкам.

Напомним, референдум в Казахстане прошёл 5 июня. Явка составила более 68%. Наименее активно голосовали в Алма-Ате, где на избирательные участки пришли около 33% граждан, имеющих право голоса. Активнее всего голосовали в Кызыл-Ординской области, где явка составила почти 80%%.

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