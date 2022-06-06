Новосибирск, 6 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Новосибирске ушла из жизни актриса драматического театра «Красный факел» Тамара Сердюкова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе театра.

red-torch.ru Скончалась заслуженная артистка России Тамара Сердюкова

«Тамара Сердюкова вошла в труппу театра в 1971 году и быстро завоевала успех и признание у критики и публики, сыграв Ганку в спектакле «Мораль пани Дульской», а затем Варю в «Вишневом саде», — рассказали в театре. — За всё время работы в «Красном факеле» Тамара Сердюкова сыграла около 100 ролей. Она всегда была чутким товарищем и оставалась хранительницей истории театра».

Прощание с заслуженной артисткой России Тамарой Сердюковой состоится 7 июня.