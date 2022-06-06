Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 09:00 — REGNUM В Усолье-Сибирском четырёхлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже, сообщает 6 июня телеграм-канал ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Игрушка на окне Анна Рыжкова © ИА REGNUM

С ушибами и другими травмами она доставлена в медучреждение. Всего с начала 2022 года произошло 12 подобных несчастных случаев с детьми.

«Напоминаем, инциденты, связанные с падением детей из открытых окон, можно предотвратить, исключив легкий доступ ребенка к окну.

Полиция призывает не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами, убирать предметы мебели, облегчающие попадание ребенка к открытым окнам. Рекомендуется использовать оконные замки и ограничить детей от прямого контакта с москитными сетками», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области из окна на днях выпал малолетний ребенок, ещё один — получил ожог.

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