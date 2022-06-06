Томск, 6 июня, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Ветеринарная клиника в Томске стала жертвой мошенничества. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области, ранее на электронную почту клиники пришло письмо с коммерческим предложением от фармацевтической компании.

(сс) jaminriverside У ветеринара

В письме предлагались лекарства для животных по очень выгодной цене. Представители клиники связались с компанией, обсудили детали сделки и заключили договор на поставку медикаментов.

«После перевода 100 тысяч рублей на счёт поставщика тот перестал выходить на связь, а лекарства для животных так и не доставлены. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — отметили в ведомстве.