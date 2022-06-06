Чебоксары, 6 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Чувашии за четыре месяца к административной и уголовной ответственности привлечены соответственно более 500 и 270 алиментщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре по итогам надзора за исполнением законов о защите прав несовершеннолетних.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В надзорном ведомстве отмечают, что по итогам четырёх месяцев 2022 года с должников взыскано более 82 млн рублей алиментных платежей, что на 27 млн рублей больше аналогичного уровня прошлого года (55 млн рублей).

В прокуратуре сообщают, что за четыре месяца к административной ответственности привлечены 517 алиментщиков, фигурантами уголовных дел (ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») стали 272 должника.

Всего в Чувашии в ходе надзорных мероприятий по обеспечению взыскания алиментов выявлено 509 нарушений законов.

По данным УФССП по Чувашии, в настоящее время в республике находятся в розыске более 730 алиментщиков. Общий размер алиментной задолженности в республике не сообщается.

Отметим, что ранее служба судебных приставов республики проводила акцию «Судебные приставы — детям». Её цель — повышение эффективности взыскания алиментных платежей, а также привлечение внимания общественности к защите прав детей.