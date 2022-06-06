Пекин, , 08:57 — REGNUM Национальный метеорологический центр Китая возобновил желтое предупреждение о ливнях в различных частях страны, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

С 6 по 7 июня ожидается, что сильные ливни обрушатся на некоторые районы провинций Хунань, Цзянси, Гуанси, Гуандун, Фуцзянь, Тайвань, Юньнань и Ляонин, а в некоторых районах может выпасть до 180 мм осадков. В некоторых из вышеперечисленных регионов, вероятно, выпадет более 80 мм осадков в час, что будет сопровождаться грозами и шквалами.

Центр рекомендовал местным органам власти провести соответствующую подготовку, принять меры по регулированию дорожного движения на участках дорог, пострадавших от сильных осадков, и направлять движение на заболоченных участках.

Он также предложил отключить опасные наружные источники питания в низменных районах, перевести людей в безопасные районы и проверить дренажные системы городов, сельскохозяйственных угодий и рыбных прудов.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.