Донецк, 6 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел посёлка Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

В 7:45 нанесён удар с позиций в населённом пункте Новгородское. По Гольмовскому выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских формирований.