Ростов-на-Дону, 6 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Ростовской области в течение дня 6 июня в ряде территорий ожидаются ливни с грозами, усилится ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Николаева Наталия ИА REGNUM После дождя

Синоптики спрогнозировали ухудшение погодных условий на Дону в течение суток 6 июня. Местами пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду.

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать все меры безопасности в непогоду.