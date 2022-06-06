Донецк, 6 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Некоторые боевики-националисты и украинские военные могут скрываться в освобождённом Мариуполе, их продолжают искать. Об этом заявил 6 июня советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

По его словам, в городе остался «какой-то местный криминалитет», разбирается с этим МВД республики. Работа в этом направлении идёт каждый день, активно и грамотно.

«Да, возможно, какие-то остатки ВСУ или того же «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — кто смог куда-то уйти в город — они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие», — сказал РИА Новости Гагин.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики, как рассказали власти ДНР, при отступлении подожгли зерно в хранилищах порта Мариуполя. Таким образом они испортили тонны сельхозпродукции.

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