Екатеринбург, 6 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Свердловская область поможет городу Макеевка в Донецкой Народной Республике подготовиться к новому учебному году. Об этом 6 июня сообщает областной Департамент информполитики.

Департамент информполитики Свердловской области Свердловский губернатор в Макеевке

В частности, с Урала сюда пришлют школьные парты. А среди первоочередных задач значится проработка возможности реконструкции городской системы водоснабжения. Это позволит местным жителям получать качественную воду.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Напомним, Макеевка является одним из крупных городов ДНР.