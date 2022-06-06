Тель-Авив, Израиль, , 08:54 — REGNUM В ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан задержаны 13 палестинцев по подозрению в террористической деятельности. Об этом 6 июня сообщили в армии Израиля.

Западный берег реки Иордан

Сообщается, что задержания произвели подразделения армии обороны Израиля, пограничной полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК). В ходе рейдов с израильской стороны пострадавших нет.

Также отмечается, что с 10 апреля израильские силовики проводят масштабные операции на Западном берегу, которые стали ответом на теракты в израильских городах, в которых погибли 20 человек.