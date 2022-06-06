Сеул, , 08:55 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел 5 июня экстренное совещание со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Согласно опубликованным данным, встреча в Сеуле состоялась спустя несколько часов после того, как КНДР запустила серию баллистических ракет.

Стороны отметили, что пуск баллистических ракет является явным нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН, а также провокацией, усиливающей эскалацию напряженности на Корейском полуострове и в регионе.

Они также выразили глубокое сожаление в связи с тем, что Пхеньян продолжает разрабатывать ракеты в то время, когда жители страны борются с распространением коронавирусной инфекции.

Участники диалога призвали КНДР немедленно прекратить дальнейшую эскалацию напряженности и вернуться на путь диалога и дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня с территории Северной Кореи было запущено восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

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