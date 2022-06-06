Донецк, 6 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских формирований. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Очередной обстрел зафиксирован в 8:17 с позиций ВСУ в Авдеевке. По Ясиноватой выпущено четыре мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую и Гольмовский.