Москва, , 08:52 — REGNUM Госдума до конца этой недели примет пакет законов о неисполнении решений ЕСПЧ, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Инициативы были существенно доработаны ко второму чтению. В частности, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, то есть с даты подачи заявления России Федерации о выходе из Совета Европы. Кроме того, будет установлено, что выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках, отметил Володин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, согласно которым постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 г., не подлежат исполнению в России. При этом предусматривается, что до 1 января 2023 г. Генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 г.

Кроме того: В СК РФ одобрили предложение создать Евразийский суд по правам человека

В Госдуме предлагают обращаться не в ЕСПЧ, а в Конституционный суд, его постановления могут быть основанием для пересмотра дела.

Читайте также: Госдума может перевести в рубли выплаты по решениям ЕСПЧ