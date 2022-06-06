Москва, , 08:52 — REGNUM Страны, входящие в ЕС и НАТО, закрыли очередной канал связи с Россией, когда не пропустили самолёт главы российского МИД Сергея Лаврова в Сербию. Такое поведение — ошибка, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире итальянского телеканала La7.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова подтвердила, что власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались допустить в своё воздушное пространство самолёт с Лавровым. Ранее снимок соответствующего документа черногорских властей появился в СМИ.

«Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролёт рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — сказала дипломат.

По её словам, Россия, а не Евросоюз, не намерена устанавливать железный занавес. Что касается европейских стран, то их ошибка — чрезмерный эгоизм. Они полагают, что находятся в центре мира, что иных народов, кроме них, нет.

«У вас нет морального права учить кого-то чему-то», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в российском МИД сообщили, что визит Лаврова в Сербию не состоится. На 6 июня намечена встреча российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко и президента страны Александра Вучича. Вечером этого же дня Вучич обратится к народу в связи с инцидентом.

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