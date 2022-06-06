Чебоксары, 6 июня, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Чувашии с начала года выявлено 26 случаев заболевания геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Это втрое больше, чем было за аналогичный прошлогодний период. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мыши

В ведомстве отмечают, что в настоящее время в регионе сложилась «напряжённая ситуация» по заболеваемости ГЛПС, которая так известна как мышиная болезнь.

«Ухудшение эпидобстановки связано с благоприятными погодными условиями для жизнедеятельности мелких грызунов в осенне-зимний период», — говорится в сообщении.

По данным управления, в 2021 году в Чувашии зарегистрировано 89 случаев ГЛПС (в 2020 году — 165 случаев). В январе–апреле 2022 года зарегистрировано 26 случаев заболевания геморрагической лихорадкой против восьми за аналогичный период прошлого года.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом представляет природно-очаговое вирусное заболевание и характеризуется лихорадкой, интоксикацией, повышенной кровоточивостью и поражением почек. Источниками инфекции являются полевые и лесные мыши, полевки, домовые крысы. Чаще всего заражение происходит на отдыхе в лесу, на дачных и приусадебных участках, в огородах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии идёт обработка территорий от клещей (акарицидная обработка). Эта работа проведена на площади более 390 га, в том числе 285 га территорий детских образовательных и оздоровительных учреждений.