Усть-Алданский район, Якутия, 6 июня, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Усть-Алданском районе Якутии дорожная организация не заплатила вовремя своим сотрудникам 3,6 млн рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

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Образование задолженности допустило ОАО «Дороги Алдана». Зарплаты вовремя не получили 39 работников. Прокуратура обратилась в суд с целью отстоять их интересы. По решению инстанции долг был погашен.

Административное дело было возбуждено по статье 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске расследуют уголовное дело, возбуждённое в отношении директора компании. По версии следствия, он более двух месяцев не выплачивал заработную плату сотрудникам предприятия, долг превысил 5 млн рублей.