Курск, , 08:51 — REGNUM В находящемся на границе с Украиной поселке Тёткино в Курской области в результате обстрела со стороны украинских боевиков получили повреждения мост, двухэтажный жилой дом и хозяйственные пристройки. Об этом 6 июня сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Артобстрел Mil.gov.ua

«Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом», — написал он в своем сообщении.

Также Старовойт уточнил, что при обстреле ВСУ сгорел один автомобиль и на территории сахарного завода также есть повреждения. При этом он отметил, что погибших и пострадавших в результате обстрела нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что находящийся на границе с Украиной посёлок Тёткино в Курской области снова был обстрелян с украинской стороны.