Пермь, 6 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Пермский край получит гранты в виду субсидий на общую сумму 148,5 млн рублей на развитие туризма. Деньги выделят по итогам конкурсного отбора в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Alex-V Деньги

С учётом регионального софинасирования на развитие туризма в Прикамье потратят свыше 165 млн рублей. Проекты необходимо завершить до конца 2022 года.

Как сообщили в краевом минтуризма и молодежной политики, из указанной суммы 40 млн рублей край получит на поддержку инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Еще 2,1 млн рублей в качестве софинансирования направят из средств бюджета Пермского края. Эти средства предприниматели смогут получить уже в 2022 году в качестве субсидий на создание и развитие пляжей, а также на создание и обустройство национальных туристских маршрутов.

В рамках номинации, предусмотренной для поддержки развития инфраструктуры туризма, из бюджета России региону будет направлено 108,5 млн рублей при софинансировании из региональной казны в объеме порядка 5,7 млн рублей. Деньги потратят на приобретение туристского оборудования, организацию круглогодичной работы плавательных бассейнов, разработку новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, а также создание доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.