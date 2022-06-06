Молдавия, , 08:49 — REGNUM Молочная продукция в Молдавии за последние три месяца подорожала в среднем на 20% из-за сокращения объёмов импорта. Об этом на молдавском общественном радио заявила глава Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте.

Молочные продукты

Она призвала жителей приобретать продукты местного производства и отметила, что страна сильно зависит от поставок молочной продукции из-за рубежа. Для поощрения производства молока в Молдавии, как отметила Линте, требуется государственная поддержка для фермеров.

«С минсельхозом достигнуто соглашение о том, что фермерам будет выплачиваться компенсация за увеличение объёма молока, необходимого для замещения импорта», — сообщила глава ассоциации.

Стоит отметить, что уровень инфляции в Молдавии в апреле стал самым высоким в Европе — 27,07%. Для продуктов питания этот показатель превысил 30%.

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