Париж, 6 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Европейский союз не сам занял антироссийскую позицию. Причиной подобной риторики стали страны Восточной Европы. Об этом в интервью газете Valeurs Actuelles заявил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

(сс) Henry Mühlpfordt Афиша музея коммунизма в Праге с изображением матрёшки. Русофобия в Чехии

По его словам, именно восточноевропейские государства стали инициатором антироссийской кампании в Европе. По его мнению, масштабное расширение ЕС на восток непродуманное и поспешное. В результате него объединение попало под влияние своих новых членов, которые «исторически словно приговорили себя к вражде с Россией», добавил парламентарий.

Он считает, что это и стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине. Мариани уверен в том, что ЕС мог бы придерживаться мнений южноевропейского блока стран без ярко выраженных негативных тенденций в политике, тогда, возможно, избежал бы разрыва отношений с Россией. Однако Брюссель попал в зависимость от государств Восточной Европы.

«Если бы Европа занимала другую позицию, то можно было бы избежать нашего разрыва с Россией, а уж конфликта на Украине точно не случилось бы», — заявил евродепутат.

Мариани также подчеркнул, что интересы Франции заключаются не в победе России или Украины в конфликте, а в том, чтобы «как можно скорее вернуться к миру».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что специальная военная операция России на Украине — это исключительно вынужденная мера. По его словам, Москве «просто не оставили никаких шансов поступить иначе». Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно, подчеркнул глава государства.

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