Бонн, Германия, 6 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Переговорщики из почти 200 стран соберутся 6 июня на Боннскую конференцию по изменению климата, цель которой — возобновить усилия по борьбе с глобальным потеплением, сообщает 6 июня France 24.

Ураган

Конференция заложит основу для нового раунда крупных переговоров ООН в Египте в конце 2022 года. Участники намерены обсудить ряд ключевых вопросов.

Особое внимание будет уделено вопросу финансирования небогатых развивающихся стран, в наименьшей степени ответственных за глобальное потепление, чтобы помочь им справиться с его всё более тяжелыми последствиями.

«Изменение климата — это не тот вопрос, который мы можем позволить себе отодвинуть в нашем глобальном графике», — сказала перед началом встречи исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса.

По ее словам, крайне важно, чтобы страны прибыли на встречу COP27 ООН в Шарм-эль-Шейхе в ноябре 2022 года, готовые показать, что они предпринимают «смелые, конкретные шаги» по преобразованию климата, которые «мы просто обязаны увидеть, пока не стало слишком поздно».

Правительства уже признали, что изменение климата представляет серьезную угрозу для человечества и планеты, и выступили за немедленные действия по сокращению углеродных выбросов и подготовке к последствия потепления.

На сегодняшний день потепление на планете составило почти 1,2 градуса C — этого достаточно, чтобы началось крещендо аномальной жары, наводнений и ураганов, усугубляемых повышением уровня моря.