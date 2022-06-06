Ульяновск, , 08:48 — REGNUM В Ульяновской область примерно на одном уровне остаётся количество вновь заболевающих ковидом. Это следует из оперативной статистики управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, 4 и 5 июня в регионе официально выявлено соответственно 33 и 32 случая заражения коронавирусом.

Всего в Ульяновской области сделано 2 114 773 лабораторных исследования на коронавирус, в том числе за последнюю неделю проведено 14 163 теста.

Напомним, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет в регионе 29,4% (в РФ — 31,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области привились от ковида более 723 тыс. жителей, в том числе завершили вакцинацию свыше 684 тыс. человек.

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