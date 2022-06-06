Донецк, 6 июня, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Очередная атака зафиксирована в 8:10 с позиций в Авдеевке. По Ясиноватой выпущено три мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал посёлок Гольмовский.