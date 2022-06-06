Ростов-на-Дону, , 08:47 — REGNUM Российско-украинскую границу за последние сутки пересекли более 14 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 6 июня информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС. За этот период в Россию через пункты пропуска, расположенные на Дону, прибыли около 1,5 млн человек. Людям оказывают первую необходимую помощь.