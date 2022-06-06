Москва, 6 июня 2022, 08:46 — REGNUM В Москве внедряют новую усовершенствованную систему оценки уровня профессионализма медицинских работников для 26 врачебных специальностей, сообщается на портале мэра столицы.

Врачи
Врачи

Новая система оценки используется для таких специальностей, как педиатрия, анестезиология и реаниматология, УЗИ, урология, хирургия, инфекционные болезни, общая врачебная практика и др.

Процедура системы оценки состоит из трех этапов: компьютерного тестирования, оценки практических навыков на симуляционном оборудовании и решения ситуационных задач.

Система позволяет более объективно проанализировать знания и навыки медработников при получении статуса «московский врач» или трудоустройстве новых работников, а также оценить уровень компетенций медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала 2021 года статус «московский врач» получили 108 медицинских работников городских больниц и поликлиник.

Читайте подробне: Статус «московский врач» с начала года получили 108 специалистов