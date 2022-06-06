Москва, 6 июня, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Москве внедряют новую усовершенствованную систему оценки уровня профессионализма медицинских работников для 26 врачебных специальностей, сообщается на портале мэра столицы.

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Новая система оценки используется для таких специальностей, как педиатрия, анестезиология и реаниматология, УЗИ, урология, хирургия, инфекционные болезни, общая врачебная практика и др.

Процедура системы оценки состоит из трех этапов: компьютерного тестирования, оценки практических навыков на симуляционном оборудовании и решения ситуационных задач.

Система позволяет более объективно проанализировать знания и навыки медработников при получении статуса «московский врач» или трудоустройстве новых работников, а также оценить уровень компетенций медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала 2021 года статус «московский врач» получили 108 медицинских работников городских больниц и поликлиник.

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