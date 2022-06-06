Абакан, 6 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено восемь случаев COVID-19, выздоровели шесть человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июня в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала 2022 года в Хакасии выявлено 34 137 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня — 0,9; за неделю — 1,2.

На сегодняшний день в республике амбулаторно лечатся 84 (-3) ковид-пациента, в стационаре — 46 (+1). На ИВЛ — один человек.

Напомним, 5 июня в Хакасии было подтверждено семь случаев COVID-19.