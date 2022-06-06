Кызыл, , 08:45 — REGNUM На территории Тувы 6 июня объявлено штормовое предупреждение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Заморозки

По данным синоптиков, в течение дня по региону ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, местами возможен крупный град. В горах пройдёт мокрый снег. Шквалистый ветер усилится местами до 25 метров в секунду и более.

Прогнозируются заморозки, температура ночью местами опустится до 2 градусов ниже ноля. Днём столбик термометра поднимется до 17-22, местами до 9-13 градусов тепла.