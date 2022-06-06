Сан-Франциско, США, , 08:43 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Бостон Селтикс» во втором матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 107:88.

Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 29 очков. В составе «Бостона» форвард Джейсон Тейтум набрал 28 очков.

Таким образом, «Голден Стэйт» сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч пройдёт 9 июня.

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