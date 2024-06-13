Сан-Франциско, США, 6 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Бостон Селтикс» во втором матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 107:88.

(сс) Keith Allison Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 29 очков. В составе «Бостона» форвард Джейсон Тейтум набрал 28 очков.

Таким образом, «Голден Стэйт» сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч пройдёт 9 июня.