* запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, , 08:43 — REGNUM Бойцам националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) следовало занимать огневые позиции в населённых пунктах для частичной маскировки. Об этом говорится в секретной документации полка, найденной в Мариуполе.

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

«Частичную маскировку для небольших групп и техники могут обеспечить населенные пункты, сады, балки, которые входят в зону нашей ответственности», — сказано в оперативном плане полка.

По данным РИА Новости, данный текст напечатан во втором абзаце третьей страницы секретного оперативного плана полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под номером 1/16 с кодовым наименованием «Шторм».