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«Западные поставки оружия на Украину»
Найденная документация «Азова»* предписывает «маскировку» населением
*запрещённая в России организация
Мариуполь, ДНР,
6 июня 2022, 08:43 — REGNUM Бойцам националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) следовало занимать огневые позиции в населённых пунктах для частичной маскировки. Об этом говорится в секретной документации полка, найденной в Мариуполе.
Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация)
Владимир Андрианов © ИА REGNUM
«Частичную маскировку для небольших групп и техники могут обеспечить населенные пункты, сады, балки, которые входят в зону нашей ответственности», — сказано в оперативном плане полка.
По данным РИА Новости, данный текст напечатан во втором абзаце третьей страницы секретного оперативного плана полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под номером 1/16 с кодовым наименованием «Шторм».
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.