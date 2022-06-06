Париж, 6 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), чтобы найти альтернативные пути поставки нефти, сообщил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала Europe 1.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

«Это переговоры, которые уже ведутся с Объединенными Арабскими Эмиратами», — заявил Ле Мэр, добавив, что Париж ищет нового поставщика газа и топлива.

Ранее Европейский союз ввел шестой пакет санкций против Москвы, включая прекращение поставок российской нефти. Эмбарго затронет две трети европейских закупок.

По мнению министра экономики Франции, в этом контексте Абу-Даби может стать «хотя бы временной альтернативой российской нефти и дизельному топливу».

Напомним, ранее еврокомиссар, отвечающий за внутренний рынок, Тьерри Бретон подтвердил, что Франция готовится освободиться от российского газа и увеличить импорт сжиженного природного газа из США и Катара.