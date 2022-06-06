Уфа, , 08:46 — REGNUM Два утопающих спасли в Башкирии. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Вода Марина Каширская (с) ИА REGNUM

Сообщается, что 5 июня в Кумертау на городском пруду мужчина 1988 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии отплыл от берега и начал тонуть. Спасатели пришли на помощь утопающему. Они быстро подплыли к нему на лодке, подняли на борт и доставили на берег.

Позже спасатели увидели, что ребёнок 2011 года рождения пытается переплыть пруд, но ближе к середине водоема у несовершеннолетнего закончились силы. Сотрудники спасательного ведомства помогли ребенку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что два человека пострадали в результате падения легкового автомобиля в реку в Башкирии.