Астана, 6 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. На референдуме об изменениях в конституцию Казахстана за такие поправки отдали свои голоса 77,18% избирателей республики. Об этом 6 июня рассказал на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии страны Нурлан Абдиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на республиканский референдум, составило 77,18%, а это 6 163 863 человека от принявших участие в голосовании во всех регионах страны», — сказал он.

Также Абдиров добавил, что такое число избирателей является абсолютным большинством в каждом из 17 казахских регионов и отметил, что в ходе референдума было соблюдено требование конституции «о необходимости поддержки большинством граждан не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения, столицы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее делегация наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признала прошедший в Казахстане референдум по конституционной реформе прозрачным и демократичным.