Барнаул, 6 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 6 июня, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (269 148 человек, +58 за последние сутки) выздоровели 259 692 человека (+81 за сутки).

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Также известно, что за всё время в крае погибли 8653 пациента с коронавирусом (+1 за сутки), хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. Проходят лечение 803 (-39 за сутки). Число тестирований сократилось с 2580 до 2375 (на 205 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 927 (+3 за сутки) и 218 750 (+55 за сутки) соответственно

Число тяжелобольных увеличилось до 67 (+4 за сутки). Из них 19 подключены к аппарату ИВЛ (+1 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 41 170 зараженных коронавирусом среди детей (+24за сутки).

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