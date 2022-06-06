В Оренбуржье собака покусала девятилетнего ребёнка
Сорочинск, Оренбургская область, 6 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В городе Сорочинске Оренбургской области проводится проверка по факту нападения собаки на девятилетнего ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе УМВД по региону.
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Немецкая овчарка
По данным ведомства, мальчик играл во дворе дома. Ребёнок подкидывал игрушку, она возле от собаки. Когда школьник решил поднять игрушку, немецкая овчарка накинулась на мальчика.
Школьник госпитализирован. У него раны лица, туловища, рук и ног.