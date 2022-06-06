Сорочинск, Оренбургская область, 6 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В городе Сорочинске Оренбургской области проводится проверка по факту нападения собаки на девятилетнего ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе УМВД по региону.

Samueles Немецкая овчарка

По данным ведомства, мальчик играл во дворе дома. Ребёнок подкидывал игрушку, она возле от собаки. Когда школьник решил поднять игрушку, немецкая овчарка накинулась на мальчика.

Школьник госпитализирован. У него раны лица, туловища, рук и ног.