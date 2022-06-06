Петропавловск-Камчатский, 6 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Выездная бригада медиков осмотрит и проконсультирует жителей Тигильского и Соболевского районов Камчатки. Врачи пробудут в командировке четыре недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в краевом правительстве.

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Жители районов смогут попасть на приём к врачу-терапевту, педиатру, хирургу, дерматологу, врачу УЗИ и рентгенологу. Медработники отправились в командировку из Петропавловска-Камчатского, а также Усть-Камчатского, Тигильского и Соболевского районов.

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«Выездные врачебные бригады — это один из способов решения проблемы нехватки специалистов узкого профиля в отдаленных районах. Именно поэтому такие визиты организовываются регулярно», — рассказали в минздраве Камчатки.

Врачи проведут приёмы в оленеводческих звеньях и в десяти населённых пунктах Тигильского и Соболевского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, В Хабаровском крае теплоход «Здоровье» открыл десятый медицинский сезон.