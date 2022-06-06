Талица, Свердловская область, , 08:44 — REGNUM Судебные приставы Свердловской области нашли новый способ встречи с должником. Они вызвали свердловчанина на замер окон, сообщили журналистам в УФССП по региону.

Судебный пристав 02.fssprus.ru

Житель Талицы Свердловской области отказывался платить алименты на содержание троих несовершеннолетних. При этом в ходе телефонного разговора должник пояснил приставам, что официально не трудоустроен, поэтому платить алименты не может. Приходить на приём уралец также отказался.

Приставы выяснили, что мужчина занимается установкой пластиковых окон и вызвали его для замера на вымышленный адрес. Когда уралец оказался на указанном месте, приставы составили на него протоколы за неуплату средств на содержание детей.