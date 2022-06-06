Владивосток, , 08:43 — REGNUM В Приморье уже 300 добровольцев проходят подготовку для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщил PRIMRPESS.

Флаг России и Донецкой Народной Республики (ДНР) Smdnr.ru

Читайте также: Из Тюменской области на Украину отправились более 150 контрактников

В ходе учений будет подготовлено несколько экипажей для БМП и БТР (наводчики, механики, командир, водители), а также стрелков, пулеметчиков и гранатометчиков.

Некоторые добровольцы уже имеют опыт участия в боевых действиях, и на данный момент они находятся в запасе. Есть среди них и те, кто только постигает особенности военной науки. Их всех объединяет желание помочь братскому народу, встать плечом к плечу и искоренить нацистскую угрозу.

Стать добровольцем можно, обратившись военкомат.

Как сообщало ИА REGNUM, из Тюменской области более 150 контрактников уехали на Украину и в республики Донбасса для участия в спецоперации.