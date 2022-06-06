Кабанский район, Бурятия, , 08:36 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии вынесли приговор 46-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве, совершённому 13 лет назад. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, 11 августа 2008 года подсудимый распивал спиртное в компании односельчан. Опьянев, мужчина уснул на берегу реки, а проснувшись, не нашёл рядом собутыльников. Тогда он пошёл к одному из них домой и начал стучать в окна, в результате разбив стекло.

Хозяин дома открыл дверь, и между ними мужчинами возникла ссора из-за стекла. Конфликт перерос в драку, в ходе которой мужчина ударил ножом своего недавнего собутыльника.

«Затем, доводя до конца свой преступный умысел, он взял металлический гвоздодер, которым нанес удар в глаз своей жертве, после чего оставил орудие преступления в ране и скрылся. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым, однако расследование не прекращалось. Недавно в ходе углубленного анализа произошедшего, следователи вышли на след преступника. Мужчина под тяжестью доказательств признался в совершении преступления.

По итогам слушаний сельчанин признан виновным и приговорён к 10 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.