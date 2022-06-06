Токио, 6 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Японии может не хватить электричества грядущей зимой 2022–2023 года, пишет японская газета Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Издание ссылается на расчёты, сделанные министерством экономики, промышленности и торговли Японии. В случае холодной зимы 2022–2023 года нехватка электроэнергии может оказаться эквивалентной потребностям 1,1 миллиона домохозяйств.

Японские власти опасаются кризиса, наиболее тяжёлого с 2012 года, когда из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» были остановлены все атомные станции.