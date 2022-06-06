Ясиноватая, ДНР, 6 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из минометов. Об этом 6 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 08:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало кадры боевых вылетов российских самолётов Су-34.