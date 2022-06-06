Астана, 6 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Внесение поправок в конституцию Казахстана, по предварительным данным, поддержали 77,18% граждан, принявших участие в референдуме. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба Центризбиркома республики.

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Также сообщается, что против проголосовали 18,66%. Еще 1,58% участников референдума внесли оба варианта в бюллетени, и эти голоса не будут учитывать. По другим причинам недействительными признали 2,58% бюллетеней.

По уточненным данным, явка составила 68,06%. Наименьшую активность в голосовании приняли жители Алма-Аты, где на участки пришли около 30% избирателей. В Кызыл-Ординской области проголосовали около 80%, что стало максимальным показателем в республике.

Напомним, референдум в Казахстане прошёл 5 июня. Поправки в конституцию, которые на него вынесли, предусматривают ослабление полномочий президента страны в пользу парламента. Также предлагается лишить первого главу республики Нурсултана Назарбаева статуса «елбасы» (лидер нации).